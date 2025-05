Calciomercato Roma: Saelemaekers tornerà al Milan, diversi club su di lui

Dopo i colloqui dei giorni scorsi tra Roma e Milan sul futuro di Alexis Saelemaekers, in prestito in questa stagione nella Capitale, arriva un aggiornamento dal giornalista di calciomercato.com Daniele Longo: secondo quanto riferito i continui tira e molla di Florent Ghisolfi hanno innervosito il club rossonero e l'esterno belga tornerà al Milan. Sul giocatore c'è l'interesse di diverse squadre.

