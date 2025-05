Calciomercato Roma, rinnovo Svilar: rifiutati 1.8 milioni più bonus a stagione. Il club pronto al rilancio, ma l'agente spinge per la clausola rescissoria valida dall'estate 2026

La Roma vuole blindare Mile Svilar, ma le parti non hanno ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, l'entourage del portiere ha rifiutato a ottobre una prima offerta da 1.8 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2029 e ora il club è pronto al rilancio da 3 da milioni più bonus con un contratto fino al 30 giugno 2030. Inoltre l'agente dell'estremo difensore, Vlado Lemic, spinge per l'inserimento di una clausola rescissoria a partire dall'estate del 2026. Da segnalare l'interesse di Chelsea, Bayern Monaco e Milan nei confronti di Svilar, ma al momento la Roma è intenzionata a fare muro.

(Tuttosport)