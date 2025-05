Calciomercato Roma: possibile inserimento di una contropartita per trattenere Saelemaekers. Manca ancora l'accordo tra il belga e il club giallorosso

Il futuro di Alexis Saelemaekers è ancora un rebus, ma la Roma è intenzionata a trattenerlo. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, la società giallorossa non ha ancora trovato un accordo con l'esterno belga per poi andare a trattare con il Milan. Le parti non hanno stabilito una cifra per il riscatto e non è da escludere l'ipotesi dell'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare la richiesta del Diavolo. All'interno dell'affare non dovrebbero però rientrare Tammy Abraham, il quale ha poche chance di restare a Milano. Inoltre non è da escludere la possibilità che Saelemaekers rimanga in rossonero.

(gasport)