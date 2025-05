La Roma pensa a Marco Palestra, ma per l'Atalanta non si muove. Secondo quanto riferito dalla testata dedicata ai colori nerazzurri, i giallorossi avrebbero messo nel mirino il giovane talento, ma per l'Atalanta il classe 2005 è un "golden boy" ed è quindi ritenuto incedibile.

(tuttoatalanta.com)

