Con il probabile arrivo di Gasperini sulla panchina della Roma, si erano fatte insisenti le voci di un interessamento giallorosso per Mario Pasalic, pupillo del tecnico piemontese. Come scrive il sito dedicato al calciomercato, però, il centrocampista croato, in scadenza di contratto con l'Atalanta, è vicino al rinnovo con il club orobico per 2 anni con opzione sul terzo. Con ogni probabilità, dunque, Pasalic non seguirà Gasperini alla Roma.

(tmw.com)

