Calciomercato Roma, Paredes e i 2 milioni di bonus da versare al PSG all'80esima presenza nel biennio: il centrocampista è a quota 79

Nelle ultime partite Leandro Paredes sembra sceso nelle gerarchie di Claudio Ranieri e anche contro la Fiorentina è rimasto in panchina per tutta la gara, come accaduto contro Hellas Verona e Inter. Una delle motivazioni potrebbe anche essere legata a una questione economica: come rivelato dal portale che si occupa di calciomercato, il centrocampista argentino arrivò nella Capitale nell'estate del 2023 dal PSG per 2.5 milioni di euro più 2 di bonus al raggiungimento di 80 presenze e firmò un contratto fino al 30 giugno 2025. Al momento il calciatore è a quota 79 partite giocate in questi due anni, motivo per cui qualora scendesse in campo in una delle ultime tre giornate di Serie A scatterebbe automaticamente il pagamento (diviso in tranche) del bonus. Da sottolineare come nel conteggio non rientrino le partite che giocherà nella stagione 2025/26, dato che l'accordo con il PSG era fino al 30 giugno 2025.

(calciomercato.it)

