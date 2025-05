L'Inter ha messo gli occhi su Sergej Levak, il pezzo più pregiato della Primavera della Roma. Come scrive il sito tematico nerazzurro, già da qualche settimana il ds Ausilio sta spingendo, avendo fiutato l’affare che sarebbe a costo zero dato che la Roma non ha trovato l'accordo per il rinnovo. Per Levak si sono mossi grandi club europei, dal Bayern Monaco al Borussia Dortmund, mentre in Italia piace molto pure a Juventus, Milan e Atalanta.

