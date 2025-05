Calciomercato Roma: Levak vuole lasciare i giallorossi al termine della stagione. Club italiani alla finestra

Sembrano destinate a separarsi le strade della Roma e Sergej Levak, stella della Primavera in scadenza di contratto a giugno. E come scrive Fabrizio Romano, il giocatore non ha trovato un accordo con il club per prolungare il contratto e la sua intenzione è quella di lasciare i giallorossi a giugno a parametro zero. Diversi club italiani sono alla finestra e hanno già aperto le trattative per il suo acquisto.

??? 19 year old midfielder Sergej Levak plans to leave AS Roma as free agent at the end of the current season.

He’s out of contract and several Italian clubs have started to open talks. pic.twitter.com/rG0JOny0V8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2025