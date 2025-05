Nonostante le recenti indiscrezioni, il futuro di Stefano Pioli potrebbe non essere sulla panchina della Roma. Come scrive il giornalista sul proprio sito ufficiale infatti il nome dell'ex Milan non sarebbe nelle idee della proprietà che si sta quindi concentrando su altri profili. Nella short list sarebbero confermati i nomi di Fabregas e Farioli, con la decisione definitiva che verrà comunicata a breve dal club giallorosso.

(gianlucadimarzio.com)

