Calciomercato Roma, dalla Turchia: Fenerbahce interessato ad Abraham

Il futuro di Tammy Abraham potrebbe essere in Turchia. Secondo quanto svelato dal portale che si occupa di calciomercato, il centravanti di proprietà della Roma e attualmente in prestito al Milan è nel mirino del Fenerbahce di José Mourinho. L'attaccante viene valutato 15 milioni di euro e la società turca, che dovrebbe salutare Edin Dzeko, Cenk Tosun e Youssef En-Nesyri, sarebbe intenzionata ad acquistarlo in vista della prossima stagione su richiesta dello Special One.

(takvim.com.tr)

