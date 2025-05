Nuovo nome per l'attacco giallorosso: secondo le informazioni che giungono dall'Inghilterra, c'è anche la Roma tra le pretendenti per Tim Kleindienst, attaccante classe 1995 del Borussia Mönchengladbach. Molti club inglesi - Wolverhampton, Everton, West Ham e Tottenham - stanno monitorando la situazione del centravanti e sono disposti a pagare 30-35 milioni di euro per il tedesco. Kleindienst, inoltre, ha attirato anche l'interesse di Roma, Milan e Bayern Monaco.

