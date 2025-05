Calciomercato Roma, dall'Argentina: il Boca Juniors torna su Paredes

In Argentina si torna a scrivere di Leandro Paredes in ottica Boca Juniors. Secondo quanto scrive la testata argentina, con il Mondiale per Club alle porte il centrocampista della Roma torna nei pensieri del Boca data la possibilità di usufruire di una finestra di mercato aggiuntiva che si aprirà il primo giugno e il club argentino sogna di ingaggiarlo prima dell'inizio della competizione. Paredes ha rinnovato da poco il contratto con la Roma e, stando alle informazioni riportate, nel suo contratto ci sarebbe una clausola per liberarsi in caso di un'offerta da 3,5 milioni di dollari dal Boca Juniors. Riquelme, consapevole della situazione, avrebbe deciso di riprendere i colloqui con il numero 16 della Roma e solo in seguito andrebbe discusso l'ingaggio.

(tycsports.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE