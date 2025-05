Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Besiktas su Abraham e Celik. Mourinho può lasciare il Fenerbahce, Zidane il possibile sostituto

Con i campionati ormai agli sgoccioli, il tema del calciomercato si scalda e dalla Turchia riportano voci che riguardano anche la Roma. Infatti il presidente del Besiktas, Adali, è pronto ad investire una cifra tra i 15 e i 20 milioni per un nuovo attaccante da scegliere tra una lista che comprende Tammy Abraham, di rientro alla Roma dopo il prestito al Milan, Jonas Vind, Paul Onuachu, Vout Weghorst, Beto o Patrik Schick.

(sozcu.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

Dallo stesso portale, si legge come anche Celik potrebbe tornare a giocare in patria, sempre al Besiktas. I contatti sono già avviati col calciatore e ora si attende il via libera per iniziare la trattativa con la Roma per il terzino destro.

In più, anche il futuro di José Mourinho sembra in bilico: il tecnico portoghese potrebbe lasciare il Fenerbahce anche se ci sarà da trovare un accordo tra penali e indennizzi inseriti nel contratto. In caso di addio, il club turco punterebbe su Zidane.

(sozcu.com)