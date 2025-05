Calciomercato Roma, dalla Turchia: giallorossi su Romulo. Valutato 15 milioni

In Turchia scrivono che la Roma ha messo nel mirino Rômulo José Cardoso da Cruz, noto ai più come Romulo, attaccante classe 2002 brasiliano del Goztepe. In questa stagione ha segnato 11 gol, senza doppiette o triplette, nel campionato turco. Dalla Turchia ritengono che il Goztepe si aspetta di incassare 15 milioni dalla cessione dell'attaccante, arrivato per 2,5 milioni lo scorso gennaio dall'Atletico Paranaense.

