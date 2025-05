Nahuel Molina potrebbe lasciare l'Atletico Madrid. Secondo quanto riferito dall'edizione online del quotidiano sportivo spagnolo, l'argentino potrebbe lasciare la Spagna ed è finito nel mirino di diversi club, tra cui anche la Roma. Sono interessate oltre ai giallorossi anche Juventus, Napoli, Newcastle e Liverpool. L'esterno però gode della fiducia di Simeone e per questo per lasciarlo partire l'Atletico Madrid non accetterà offerte inferiori ai 30 milioni di euro.

(marca.com)

