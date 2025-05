Calciomercato Roma: previsti nuovi contatti con Gasperini dalla prossima settimana

La Roma è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione e, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, potrebbe tornare di moda il nome di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta, prossimo avversario dei giallorossi in campionato, è uno dei candidati principali e dalla prossima settimana riprenderanno i colloqui. Le parti avevano già allacciato dei contatti in inverno e l'allenatore aveva aperto all'ipotesi Roma, sottolineando inoltre come l'eventuale mancata qualificazione in Champions League non sarebbe un problema.

(corsport)