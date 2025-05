Calciomercato Roma, dalla Polonia: proposti 3 milioni per Abramowicz. Il ds Maslowsk: "Prendiamo in considerazione solo offerte irresistibili"

La Roma continua a seguire Abramowicz, portiere classe 2004 dello Jagiellonia, titolare in questa stagione con la squadra polacca. Già a gennaio si era parlato dell'interesse della Roma, e come riporta Piotr Wołosik all'interno del suo programma, lo Jagiellonia vorrebbe resistere e trattenere il portiere per cui i giallorossi si sono spinti ad offrire finora 3 milioni di euro. "Il club non vuole venderlo. Prenderemo in considerazione solo offerte irresistibili" ha detto il ds Łukasz Masłowsk.

(Ofensywni)