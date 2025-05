Calciomercato Roma, dalla Francia: interesse di Tolosa e Lens per un prestito di Abdulhamid

Saud Abdulhamid, terzino destro arrivato alla Roma nello scorso mercato estivo, potrebbe proseguire il suo percorso in prestito nella prossima stagione, con la Ligue 1 francese come destinazione. La Roma vedrebbe di buon occhio un'esperienza formativa nel campionato francese per valorizzare il giocatore.

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, diversi club transalpini sarebbero interessati ad accogliere Abdulhamid in prestito. In prima fila ci sarebbero il Tolosa, che aveva già tentato di ingaggiare il giocatore la scorsa estate, e il Lens, che apprezza particolarmente le sue caratteristiche. Si parla anche di altre due società francesi, i cui nomi non sono ancora stati resi noti, che avrebbero messo gli occhi sul laterale giallorosso.

