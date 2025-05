Calciomercato Roma, dal Portogallo: Dahl continua a spingere per restare al Benfica

La Roma è già al lavoro in vista della prossima stagione e tra i primi movimenti di mercato potrebbe esserci la cessione di Samuel Dahl. Come rivelato dal quotidiano portoghese, il terzino sinistro svedese non vuole tornare nella Capitale e sta continuando a spingere e a pressare i dirigenti giallorossi per restare al Benfica a titolo definitivo. Le due società però non hanno ancora trovato un accordo: le 'Aquile' hanno offerto 12 milioni di euro, mentre la Roma ne chiede 15. Le parti potrebbero trovare un'intesa intorno ai 13 milioni, ma al momento la trattativa è ancora in corso.

