In casa Roma prosegue la ricerca del prossimo allenatore. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio in onda sull'emittente televisiva, Gian Piero Gasperini è stato contattato dal club giallorosso ma non ha dato una risposta immediata. Il tecnico dell'Atalanta ha deciso di prendersi qualche giorno per confrontarsi con i Percassi e valutare la situazione.

(Sky Sport)