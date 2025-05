Calciomercato Roma, conferme sull'interesse del Como per Cristante: contatti e apertura al trasferimento

Il Como è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione e uno degli obiettivi principali per il centrocampo è Bryan Cristante. Il calciatore della Roma ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e potrebbe lasciare la Capitale in estate. Come riportato dal giornalista Daniele Longo di calciomercato.com, le parti hanno allacciato i contatti e c’è stata anche un'apertura all’eventuale trasferimento.

