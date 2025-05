Calciomercato Roma, conferme su Lucca: Gasperini aveva provato a portarlo a Bergamo a gennaio

In attesa dell'ufficialità di Gian Piero Gasperini, si parla già di possibili acquisti in chiave Roma. Come riporta Alfredo Pedulla sul suo canale youtube, uno dei nomi preferiti del tecnico è quello di Lorenzo Lucca, classe 2000 dell'Udinese, autore di 12 gol in questa stagione. A Gasperini piace da tempo l'attaccante, tant'è che negli ultimi giorni dello scorso mercato invernale aveva provato a portarlo a Bergamo, trovando però il muro dell'Udinese, che non voleva privarsi del suo centravanti nelle ultime ore. Sul giocatore anche Napoli e Milan.