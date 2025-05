Calciomercato Roma: Abraham e Saelemaekers torneranno ai rispettivi club, ma il Milan si aspetta un'offerta per il belga

Tammy Abraham tornerà alla Roma e Alexis Saelemaekers al Milan, ma potrebbe essere solo un ritorno momentaneo. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano, infatti, l'accordo verbale estivo fra i due club è venuto meno e a gennaio le due dirigenze non hanno trovato un accordo sulle valutazioni dei due cartellini. Abraham tornerà in giallorosso e Saelemaekers rientrerà a Milano, ma il club rossonero si aspetta che la Roma presenti un'offerta a titolo definitivo per il belga, ma come se fosse una trattativa indipendente.