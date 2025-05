Calciomercato, resta viva la pista Ancelotti-Brasile: ripresi i contatti tra le parti. Dall'Arabia Saudita: Al-Hilal pronto a sborsare 800 milioni per l'allenatore e Vinicius

Nuovo colpo di scena nella telenovela legata al futuro di Carlo Ancelotti. Come riportato dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, è ancora viva la pista che lo porterebbe ad allenare il Brasile. Nonostante le tensioni degli ultimi giorni e la frenata della trattativa, le parti hanno ripreso i contatti e il tecnico del Real Madrid resta l'opzione numero uno della Federcalcio verdeoro. L'allenatore dei Blancos ha già trovato l'accordo verbale con il Brasile nei giorni scorsi e ora la Selecao punta a trovare l'intesa definitiva.

Come aggiunto da Fabrizio Romano, il Brasile sta attendendo che Ancelotti e il Real Madrid risolvano la questione legata alla risoluzione del contratto. La Federazione verdeoro ha deciso di attendere ulteriori giorni ma, in caso di fumata nera, virerà su altri profili come Jorge Jesus.

??? Brazilian Federation are waiting for Real Madrid and Carlo Ancelotti to sort the exit process.

Brazil have an agreement with Ancelotti but ALL depends on Real Madrid and Carlo to clarify exit steps.

Carlo/Real mantain excellent relationship but still expected to part ways… pic.twitter.com/4LPjchPW9U

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2025