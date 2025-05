Il futuro di Vincenzo Italiano si sta per delineare. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, nel pomeriggio odierno l'allenatore (accostato anche alla Roma in vista della prossima stagione) incontrerà la dirigenza del Bologna per parlare del rinnovo. La società vuole blindarlo ed è pronta a offrire al tecnico il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027 con aumento dell'ingaggio da 2.2 milioni di euro a 2.5.

(gasport)