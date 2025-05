Calciomercato, Gasperini-Atalanta: manca ancora l'accordo per il futuro, possibile la separazione. Roma alla finestra

Si sta definendo il futuro di Gian Piero Gasperini, uno dei nomi accostati alla panchina della Roma per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, si è da poco concluso un incontro tra l'allenatore e la dirigenza dell'Atalanta.

Dall'incontro, però, non sarebbero emersi accordi totali, in particolare per quanto riguarda le garanzie sul rafforzamento della squadra richieste dal tecnico. Questa situazione di stallo tiene vive le speranze dei club che avevano sondato Gasperini, che restano quindi alla finestra in attesa di sviluppi.

#Gasperini-#Atalanta, incontro terminato: non ci sono ancora accordi totali, soprattutto sul rafforzamento della squadra. Alla finestra i club (#Roma compresa) che lo avevano sondato — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 27, 2025

A fornire ulteriori dettagli è Matteo Moretto, il quale conferma l'incontro mattutino tra Gasperini, Antonio e Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D’Amico. Durante il colloquio sarebbero stati ripercorsi i nove anni trascorsi insieme. Nonostante la "grande armonia tra le parti", il futuro dell'allenatore resta incerto e una separazione a fine stagione rimane una possibilità concreta.

Gasperini-Atalanta. In mattinata c’è stato un un incontro importante con Antonio e Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D’Amico in cui sono stati rivissuti gli ultimi nove anni insieme. Grande armonia tra le parti, ma il futuro dell’allenatore è incerto e una… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 27, 2025

Ulteriori aggiornamenti arrivano da Gianluca Di Marzio, secondo cui la lunga storia tra Gian Piero Gasperini e l'Atalanta potrebbe effettivamente concludersi al termine di questa stagione. Per la prima volta, infatti, ci sarebbe la possibilità concreta di non proseguire insieme, principalmente per una questione di motivazioni da parte del tecnico. Non si sarebbe discusso di questioni relative alla squadra o economiche, ma proprio delle motivazioni che potrebbero spingere Gasperini a lasciare dopo nove stagioni. Su Gasperini, conferma Di Marzio, c'è l'interesse della Roma, e resta da capire se anche il Milan prenderà in considerazione questa pista.