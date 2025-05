Calciomercato, conferme sull'addio di Ancelotti al Real Madrid: trattativa per la risoluzione del contratto dopo il Clasico. Il Brasile resta in attesa

L'era di Carlo Ancelotti al Real Madrid sta per giungere al termine. Come rivelato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'allenatore di Reggiolo lascerà i Blancos al termine della stagione e completerà i passaggi per la risoluzione del contratto dopo il Clasico contro il Barcellona. Nessuna tensione, invece, per quanto riguarda la buonuscita, dato che il tecnico non ha mai creato alcun problema sotto questo aspetto. Ancelotti lascerà il club madrileno e al suo posto arriverà Xabi Alonso, il quale ha annunciato che saluterà il Bayer Leverkusen alla fine del campionato.

Intanto il Brasile sta aspettando Carletto e l'accordo raggiunto tra l'allenatore e la Federcalcio verdeoro è ancora valido. Ora la Federazione attende l'ufficialità della separazione tra Ancelotti e il Real Madrid per poi tesserarlo come nuovo commissario tecnico.

??? Carlo Ancelotti and Real Madrid will part ways with formal exit steps to follow after El Clásico. It’s over.

No issues on extra-season salary as Ancelotti never created any problems on that.

The Italian coach will get a huge farewell as legend and then… Xabi Alonso, in. pic.twitter.com/Fgz3HCjqtJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2025