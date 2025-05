Bologna, Italiano: "Futuro? Parlerò con la società a fine stagione. Qui si può crescere tanto"

SKY SPORT - Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'emittente televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato sul suo futuro. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei felsinei, accostato anche alla Roma in vista della prossima stagione: "La società sta crescendo tanto, l’anno scorso con un risultato incredibile e quest’anno con un trofeo. Al presidente piace vincere e sono convinto che farà di tutto per tenere il Bologna in queste posizioni. C’è un gruppo di lavoro con cui si può ancora crescere. Se resto? Avevamo deciso con la società di parlare del futuro a fine stagione, quindi lo faremo dopo queste due partite. Parleremo di crescita, perché secondo me si può ancora ottenere tanto".

E poi continua: "L’obiettivo della stagione era mantenere questa squadra in Europa, perché vuol dire crescita. Ci siamo riusciti, ora vedremo quello che sarà perché possiamo ancora ottenere qualcosa in più rispetto all’Europa League. Questo è un gruppo davvero speciale e sano, con ragazzi che hanno una cultura del lavoro incredibile. Questo gruppo ha fatto la differenza. Ho visto gente mercoledì che era in panchina e che ha esultato come se avesse fatto 90 minuti, questa è la forza di un gruppo. Per quanto riguarda la programmazione del futuro, ci sono ragazzi che hanno capito che qua si lavora per bene e che c’è ancora la possibilità di crescere".