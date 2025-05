Bologna, Fenucci: "Stiamo parlando con Italiano per proseguire il rapporto, continueremo insieme"

L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha rilasciato dichiarazioni sul futuro di Vincenzo Italiano, esprimendo la ferma volontà del club di continuare il rapporto con il tecnico. Intervenuto prima della finale di Coppa Italia contro il Milan, Fenucci ha spento le voci di un possibile addio dell'allenatore.

"Lui ha un contratto per un altro anno, però abbiamo già iniziato a parlare con l'avvocato che lo rappresenta per proseguire il rapporto con lui", ha affermato l'AD rossoblù. "Quindi siamo fiduciosi, lui sta molto bene con noi. Noi siamo molto contenti di averlo come professionista e come persona, quindi continueremo insieme".

Le dichiarazioni di Fenucci sembrano allontanare il nome di Vincenzo Italiano da diverse panchine a cui era stato accostato nell'ultimo periodo, tra cui quella della Roma.