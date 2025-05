Gasperini e la dirigenza dell'Atalanta, in questo momento, si trovano a Zingonia, nel centro sportivo bergamasco, per un incontro. Dopo che l'allenatore aveva dichiarato che non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza nel 2026, la società ha proposto al tecnico un altro rinnovo. A breve sarà più chiaro il futuro di Gasperini.