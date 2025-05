Allenatore Roma, incontro Ranieri-Farioli: il tecnico dell’Ajax aspetta una chiamata dalla Premier. Anche il Bayer Leverkusen sulle sue tracce

La Roma è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione e tra i vari candidati c’è anche Francesco Farioli. Il tecnico dell’Ajax avrebbe avuto un incontro diretto con Claudio Ranieri, ma la fumata bianca non sarebbe arrivata poiché aspetta una chiamata dalla Premier League. Il sogno della Roma resta Massimiliano Allegri, mentre le quotazioni di Gian Piero Gasperini, Cesc Fabregas e Stefano Pioli sono in calo.

(La Repubblica)

Dalla Germania arriva una novità: Francesco Farioli sarebbe nel mirino del Bayer Leverkusen in caso di addio di Xabi Alonso. L'allenatore dell'Ajax ha una clausola rescissoria da 5 milioni di euro nel suo contratto e il suo nome rientra in una lista di sei candidati.

(bild.de)

