Al-Hilal, niente accordo con Inzaghi: il club arabo punta uno tra Espirito Santo e Silva

Sta per svanire il sogno dell'Al-Hilal di ingaggiare Simone Inzaghi per la prossima stagione. Il tecnico dell'Inter, infatti, sta bene a Milano e non si vuole spostare. Salta dunque la trattativa, nonostante il presidente del club arabo sia venuto personalmente a cercare di persuadere l'ex Lazio. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva, i nomi caldi per l'Al-Hilal ora sono quelli di due portoghesi: Marco Silva del Fulham e Nuno Espirito Santo del Nottingham Forest, recentemente accostato anche alla panchina della Roma.

(sport.sky.it)

