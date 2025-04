Serie B: la Sampdoria ha contattato Mancini per la panchina, Semplici a rischio esonero

La crisi profonda della Sampdoria, attualmente al terzultimo posto in Serie B e a serio rischio retrocessione, potrebbe portare a un clamoroso cambio in panchina. A sette giornate dalla fine del campionato, con la squadra che non vince da sei turni e reduce dal pesante 3-0 subito contro il Frosinone, la posizione di Leonardo Semplici è sempre più in bilico.

Tra i candidati per l'eventuale sostituzione spunta un nome di primissimo piano: Roberto Mancini. Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, il presidente blucerchiato Matteo Manfredi, legato da un rapporto di amicizia personale con l'ex ct della Nazionale, avrebbe avviato contatti diretti per sondare la disponibilità del tecnico jesino. Mancini è fermo da alcuni mesi, dopo aver lasciato la guida della nazionale dell'Arabia Saudita lo scorso ottobre.

La notizia rimbalza inevitabilmente anche negli ambienti vicini alla Roma. Il nome di Roberto Mancini, infatti, è uno di quelli accostati alla panchina giallorossa da tempo come possibile profilo per il futuro del club.

Resta da capire quale sarà la risposta di Mancini al presidente Manfredi.