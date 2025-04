Sampdoria, Mancini rifiuta la panchina. Spunta l'ipotesi di un ruolo nell'area tecnica

La Sampdoria, terzultima in Serie B, fa sul serio per Roberto Mancini. Il presidente blucerchiato Manfredi ha intensificato i contatti con l'ex ct azzurro che ha iniziato concretamente a pensare di tornare per aiutare la sua Samp. Con il passare dei giorni questa è diventata qualcosa in più, fino ad arrivare a oggi.

Arrivano aggiornamento da Gianluca Di Marzio. Mancini infatti, non sarà il prossimo allenatore della Sampdoria: l'ex CT dell'Italia ha deciso di declinare la proposta del club.

#SerieB | @sampdoria, #Mancini non sarà il prossimo allenatore: l'ex CT dell'Italia ha deciso di declinare la proposta del club. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 7, 2025

La trattativa non sembra essere del tutto conclusa. Lo stesso Di Marzio rivela un nuovo scenario: la Sampdoria sarebbe comunque fiduciosa di poter inserire Mancini nell'area tecnica del club. L'obiettivo sarebbe quello di creare una coppia con Beppe Iachini, che a quel punto diventerebbe l'allenatore della squadra, mentre Mancini assumerebbe un ruolo dirigenziale o di supervisione tecnica.