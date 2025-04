Roma, anche Fabregas in corsa per il post Ranieri: contatti tra la dirigenza giallorossa e il tecnico spagnolo

La Roma è ancora alla ricerca dell'allenatore che il prossimo anno sostituirà Claudio Ranieri sulla panchina. Tra i tanti nomi fatti fino a quel momento, ad oggi in pole sembrerebbe esserci Cesc Fabregas. Lo spagnolo avrebbe l'approvazione del tecnico giallorosso, che in conferenza stampa lo ha più volte elogiato, ma prima bisognerà capire cosa avrà intenzione di fare lui. Dopo aver raggiunto una salvezza tranquilla con il Como, l'ex calciatore del Barcellona dovrà scegliere se fare un salto di qualità o continuare ad avere fiducia nel progetto avviato con i Lariani. Tra Fabregas e i dirigenti della Roma, inoltre, ci sarebbero già stati alcuni contatti. In lista ci sarebbero anche Farioli e Pioli sebbene per nessuno dei due risultino nuovi aggiornamenti rispetto a quelli di alcune settimane fa.

(gianlucadimarzio.com)

