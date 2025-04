Galardi (ex collaboratore Farioli): "Di sicuro non andrà alla Roma"

DE VOLKSKRAN - In casa Roma resta ancora da decifrare quale sarà il prossimo allenatore giallorosso, che avrà il compito di prendere l'eredità di Claudio Ranieri e portare la squadra a risultati importanti fin da subito. Tra i vari nomi accostati in questi mesi c'è anche il tecnico dell'Ajax Francesco Farioli ma, stando alle parole del suo ex collaboratore Paolo Galardi (preparatore dei portieri) al quotidiano olandese De Volkskran, sembra destinato a sfumare. Queste infatti le sue dichiarazioni: "Di sicuro non andrà alla Roma. In Italia è impensabile che un trentaseienne possa guidare la squadra più importante del Paese".