Stefano Pioli è uno dei nomi in lizza per la panchina della Roma. Come scrivono dall'Arabia, però, il tecnico ha intenzione di rispettare il contratto con la squadra saudita dell'Al-Nassr e rimanere fino al 2026. Pioli guadagna circa 12 milioni a stagione e nel suo contratto c’è anche l’opzione per il rinnovo.

(arriyadiyah.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE