Dal Brasile, si insiste per Ancelotti: contatti tra Federcalcio Brasiliana e l'entourage del tecnico

Secondo ESPN Brasil, Carlo Ancelotti è tornato ad essere il candidato principale per la panchina del Brasile. Dopo l'esonero di Dorival Júnior, la Federcalcio Brasiliana (CBF), che ha sempre preferito il tecnico italiano, avrebbe ripreso i contatti nelle ultime settimane con l'entourage di Ancelotti.

La posizione dell'allenatore al Real Madrid è considerata sotto pressione dopo l'eliminazione dalla Champions. Fonti riportate da ESPN indicano che la finale di Copa del Rey di sabato contro il Barcellona potrebbe essere decisiva per il suo futuro a Madrid, aprendo potenzialmente la porta al Brasile in caso di sconfitta e separazione.

Intermediari sarebbero a Madrid per discutere con i rappresentanti di Ancelotti, ma nessuna mossa ufficiale verrà fatta finché la situazione del tecnico al Real non sarà chiara. La Federcalcio Brasiliana, pur negando ufficialmente la presenza di propri agenti in Europa, ha fretta di nominare il nuovo CT in vista delle qualificazioni mondiali di giugno. Jorge Jesus resta un'alternativa.

(espn.com)

