Calciomercato Roma: nessun contatto tra il PSG e Koné, per i giallorossi è incedibile

Mancano poche partite alla fine della stagione e le squadre stanno già iniziando a concentrarsi sul calciomercato. Nella rosa della Roma, tra i calciatori che più si sono messi in mostra in quest’annata complicata, c’è Manu Konè. Il centrocampista, arrivato per meno di 20 milioni di euro dal Borussia Monchengladbach, ha attirato le attenzioni di molti club europei tra cui il PSG. Nonostante le ultime voci, peró, come riportato da Fabrizio Romano su X, tra le parti non c’è ancora stato nessun contatto. Per i giallorossi il francese è un giocatore fondamentale e sarà messo al centro del progetto che partirà in estate con il nuovo tecnico.

?❌ No conversations currently ongoing between Paris Saint-Germain and AS Roma for Manu Koné.

He’s a key player for Roma and PSG are not in talks to sign the midfielder despite reports. pic.twitter.com/wyr7WlKgJB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2025