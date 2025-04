Calciomercato Roma: l'Inter pensa al riscatto di Zalewski

Il futuro di Nicola Zalewski potrebbe essere ancora all'Inter. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, infatti, il club nerazzurro sta valutando seriamente se riscattare l'esterno italo-polacco dalla Roma, nulla è ancora decisivo ma il club è orientato a riscattare il giocatore. L'Inter considera Zalewski un buon investimento sia per quanto riguarda la giovane età sia per le poche alternative nel ruolo. L'opzione di riscatto è fissata intorno ai 6-7 milioni e il contatto di Zalewski con la Roma è in scadenza nel 2026.

