Calciomercato Roma: il Nottingham Forest pensa a Saelemaekers, ma lui vuole i giallorossi

Rimane da definire il futuro di Alexis Saelemaekers. Il Milan ha ricevuto diverse manifestazioni d'interesse e per questo pregusta una possibile ricca plusvalenza. I rossoneri valutano il belga 23/25 milioni di euro e il Nottingham Forest sarebbe pronto a offrire questa cifra. La priorità di Saelemaekers, però, è quella di rimanere a Roma, dove si trova a meraviglia. I giallorossi vogliono andare avanti con lui ma non possono permettersi follie sul mercato. Il piano resta quello di far valere l'accordo verbale iniziale che prevedeva uno scambio quasi alla pari con Abraham.

(calciomercato.com)

