Calciomercato Roma, frenata su Stejin: non è una priorità dei giallorossi

Mentre dall'Olanda rimbalza la notizia dell'accordo tra Feyenoord e Twente per Sem Steijn, arriva quella che potrebbe essere una conferma indiretta dal fronte Roma. Secondo la direttrice di Calciomercato.it, il centrocampista non è una priorità attuale per i giallorossi, che starebbero concentrando la loro attenzione su altri profili in vista della prossima sessione di calciomercato.