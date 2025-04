Calciomercato Roma, Frattesi piace ancora: Cristante e Pellegrini possibili contropartite. Si valuterà dopo il Mondiale per Club

Dopo le numerosi voci di mercato della scorsa sessione invernale, la Roma continua a puntare Davide Frattesi per rinforzare il proprio centrocampo. Come si legge sul sito del quotidiano infatti il giocatore piace ancora al club giallorosso e lui non avrebbe chiuso le porte ad un possibile ritorno nella Capitale. Per facilitare la trattativa, dato che i nerazzurri non sembrano intenzionati a diminuire la valutazione di 45 milioni, potrebbero essere inserite alcune contropartite tra cui Cristante e Pellegrini, che piace ad Inzaghi. Tutto però è rimandato dopo il Mondiale per Club, in programma tra il 14 giugno e il 13 luglio.

