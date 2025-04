Nuovo profilo per il calciomercato estivo: si tratta di Sem Steijn, trequartista del Twente. Secondo quanto scrivono in Olanda, la Roma e l'Inter sono interessate al classe 2001 che in questa stagione ha segnato 23 gol in 28 partite di campionato. Su Steijn, che ha il contratto in scadenza nel 2028 e ha una clausola di 10 milioni di euro, è forte anche l'interesse del Feyenoord.

(telegraaf.nl)

