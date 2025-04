Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Arsenal, Newcastle e Nottingham Forest interessate a Ndicka in caso di mancata qualificazione in Europa dei giallorossi

La Premier League mette gli occhi su Evan Ndicka. Come riportato dal portale britannico, sono ben tre i club interessati al difensore centrale della Roma in caso di mancata qualificazione alle coppe europee da parte dei giallorossi e si tratta di Arsenal, Newcastle e Nottingham Forest. La società capitolina potrebbe decidere di vendere l'ivoriano (valutato 40 milioni di euro) per fare cassa qualora non riuscisse a ottenere l'accesso all'Europa e i club inglesi sarebbero pronti ad accontentare la richiesta economica di Florent Ghisolfi.

