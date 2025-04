Calciomercato Roma, dall'Argentina: piace Facundo Medina del Lens

Un nuovo nome da seguire sul mercato arriva dall'Argentina. Secondo il giornalista Uriel Iugt di 'Mercado de Pases', la Roma ha mostrato interesse per Facundo Medina per rinforzare il reparto arretrato. Il difensore centrale argentino, classe 1999, ha un contratto fino al 2028 con il Lens e, stando alle informazioni, sarebbe pronto ad ascoltare offerte per una partenza già nella prossima sessione di calciomercato.

???Facundo Medina está dispuesto a escuchar ofertas para buscar una salida en el próximo mercado de pases. ↪️ Por el momento no hay propuestas concretas, pero #ASRoma demostró interés. ✴️ Tiene contrato con #Lens hasta junio 2028. pic.twitter.com/6L2NYKikM4 — Uriel Iugt (@urieliugt) April 3, 2025