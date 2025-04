Calciomercato Roma, dalla Spagna: preso il classe 2009 Corredera dal Las Rozas, contratto triennale. Battuta la concorrenza di Real Madrid e Atletico

Grande colpo della Roma in ottica futuro. Come riportato dal sito spagnolo, la società giallorossa si è assicurata l'attaccante classe 2009 Miguel Romero Corredera del Las Rozas. Nonostante sia molto giovane ha già debuttato in prima squadra e in questa stagione ha segnato 14 gol in 21 partite con la formazione giovanile Cadete A. La Roma è riuscita a battere la forte concorrenza di Real Madrid e Atletico Madrid offrendo al calciatore, considerato uno dei migliori talenti del calcio spagnolo e paragonato a Karim Benzema per stile di gioco, un contratto triennale e una proposta economica più allettante.

(relevo.com)

