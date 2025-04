Calciomercato Roma, dalla Spagna: interesse per Mosquera del Valencia, contatti con l'entourage del difensore

La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore in vista della prossima stagione e dalla Spagna spunta un nuovo nome: si tratta di Cristhian Mosquera del Valencia. Il calciatore classe 2004 ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, ma al momento la trattativa per il rinnovo è bloccata a causa delle differenze tra domanda è offerta: il giocatore vuole una clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro, mentre il club lo valuta oltre 30. La società giallorossa ha mostrato un forte interesse per Mosquera e ha allacciato i contatti con l'entourage del difensore. Inoltre non è da escludere la possibilità che la Roma possa presentare un'offerta in estate.

(tribunadeportivavalencia.com)

