Calciomercato Roma, dal Portogallo: Dahl vuole restare al Benfica. Contatti avviati per il trasferimento a titolo definitivo

Il futuro di Samuel Dahl è ancora da decifrare, ma il terzino sinistro sembra avere le idee chiarissime. Come riportato dal portale portoghese, il classe 2003 di proprietà della Roma si sta trovando molto bene al Benfica e spinge per restare nel club di Lisbona. Le Aquile, soddisfatto del rendimento del calciatore svedese, vogliono acquistarlo a titolo definitivo e puntano ad annullare il diritto di riacquisto (fissato a 1 milione di euro) in favore dei giallorossi. Il Benfica ha già avviato dei contatti sia con l'entourage del giocatore sia con la società capitolina, che non sembra contraria alla cessione, per trovare una soluzione.

