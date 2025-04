Ritorna di moda il nome di Federico Chiesa in orbita Roma, dopo le tante voci di mercato estive seguite della partenza dell'attaccante italiano al Liverpool, dove finora non è riuscito ad esprimersi al meglio. Secondo le parole del giornalista Giulio Cardone nel programma "La Repubblica del Pallone" i giallorossi si sarebbero già messi in contatto con i Reds per il prestito dell'ex bianconero.

(repubblica.it)

